Глава МИД – Папе Римскому: Флаг Украины сине-желтый, а не белый
Флаг Украины – сине-желтый, и никаких других государство поднимать не будет. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв Папы Римского Франциска перейти к переговорам "под белым флагом" в войне России в Украине.
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Украинский чиновник предостерег от повторения исторических ошибок и подчеркнул, что "сильнейший тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами"".
В связи с этим Дмитрий Кулеба призвал Ватикан последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за жизнь.
"Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", – написал глава украинской дипломатии в соцсети Х (Twitter).
В заключение он выразил благодарность Папе Франциску за молитвы за мир и пригласил наконец посетить Украину после двух лет полномасштабной войны.
"Продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", – написал Дмитрий Кулеба.
Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це «переговорами».— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024
Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і…
Как сообщал Mignews, Папа Римский Франциск во время интервью телеканалу RSI призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров. Он, в частности, высказал мнение, что "самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры". Такое заявление Понтифика вызвало резонанс в мировом сообществе.