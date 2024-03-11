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Глава МИД – Папе Римскому: Флаг Украины сине-желтый, а не белый
11.03.2024 08:10 Mignews.ua

Глава МИД – Папе Римскому: Флаг Украины сине-желтый, а не белый

Флаг Украины – сине-желтый, и никаких других государство поднимать не будет. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв Папы Римского Франциска перейти к переговорам "под белым флагом" в войне России в Украине. 

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Украинский чиновник предостерег от повторения исторических ошибок и подчеркнул, что "сильнейший тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами"". 

В связи с этим Дмитрий Кулеба призвал Ватикан последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за жизнь.

"Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", – написал глава украинской дипломатии в соцсети Х (Twitter).

В заключение он выразил благодарность Папе Франциску за молитвы за мир и пригласил наконец посетить Украину после двух лет полномасштабной войны.

"Продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", – написал Дмитрий Кулеба.
 


Как сообщал MignewsПапа Римский Франциск во время интервью телеканалу RSI призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров. Он, в частности, высказал мнение, что "самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры". Такое заявление Понтифика вызвало резонанс в мировом сообществе.

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