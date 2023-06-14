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Глава МИД Китая призвал США не вмешиваться в дела страны
14.06.2023 10:31 Ирина Демьянова

Глава МИД Китая призвал США не вмешиваться в дела страны

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Соединённые Штаты должны прекратить вмешательство в дела страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского МИД.

Как сообщается, глава МИД Китая и госсекретарь США поговорили накануне запланированного визита Блинкена в Пекин, "направленного на стабилизацию напряженных отношений между странами вокруг нескольких вопросов", отметили в Reuters.

Во время разговора Цинь сказал, что надеется, что США смогут пойти навстречу Китаю, эффективно урегулировать разногласия и способствовать общению, а также сотрудничеству двух государств.

Цинь подчеркнул, что США должны уважать основные проблемы Китая, такие как вопрос по Тайваню.


 

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