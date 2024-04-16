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Глава МИД Иордании: мы не станем полем битвы в региональном конфликте
16.04.2024 15:00 Алина Груднева

Глава МИД Иордании: мы не станем полем битвы в региональном конфликте

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади вновь обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в попытке отвлечь внимание мира от Газы при помощи эскалации с Ираном.

По его словам, главе израильского правительства нужно помешать "навязывать региону" войну.

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"Мы не будем полем битвы для какого-либо регионального конфликта и не позволим поставить под угрозу безопасность Иордании", - сказал он.

По словам Сафади, приоритетом является прекращение войны в Газе. Он призвал мировое сообщество "оказать давление" на Нетаниягу, чтобы тот не ответил Ирану на массированную атаку и "не втянул регион в новую войну".

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