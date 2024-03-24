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Глава ЦРУ Билл Бернс покинул Катар после переговоров о перемирии в Газе
24.03.2024 14:45 MIGnews.com

Глава ЦРУ Билл Бернс покинул Катар после переговоров о перемирии в Газе

Директор ЦРУ Билл Бернс покинул Катар вчера, 23 марта, поздно вечером после переговоров о временном перемирии в Газе и освобождении 134 заложников, все еще удерживаемых ХАМАС, сообщил агентству AFP источник, осведомленный о ходе переговоров.

Несколько ивритских СМИ сообщили вчера вечером, что глава Моссада Давид Барнеа также покинул Катар и возвращается в Израиль, вместе с главой Шабака Роненом Баром и представителем ЦАХАЛа Ницаном Алоном.

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Главы ЦРУ и Моссада "вылетели из Дохи, чтобы проинформировать свои команды на родине о последнем раунде переговоров", сказал источник на условиях анонимности из-за деликатности обсуждений, добавив, что переговоры "были сосредоточены на деталях и соотношении обмена заложниками и заключенными".
 

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