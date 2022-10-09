



Германия передаст Украине помощь на сумму €11 млн — Spiegel

Украинцы требуют от Германии танки, но канцлер Шольц сопротивляется. Однако сейчас его правительство выполняет другую просьбу Киева: отправляет на фронт куртки, палатки и снаряжение, необходимое для приближающейся зимы.



По информации SPIEGEL, федеральное правительство подготовило очередной пакет поддержки Украины . После соответствующей просьбы украинского руководства Берлин хочет как можно быстрее поставить технику к приближающейся зиме на общую сумму одиннадцать миллионов евро. Пакет включает в себя 100 000 теплых нижних курток и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни мобильных электрогенераторов и поддоны с продуктами, известные в Бундесвере как одноместные рюкзаки.



В конце лета министр обороны Украины через НАТО срочно запросил зимнее снаряжение для своих войск . В письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу Алексей Резников написал, что срочно требуется обмундирование для 200 тысяч солдат. В то время несколько других стран НАТО сообщили в штаб-квартиру Североатлантического союза, что хотят собрать зимние пакеты, аналогичные Германии.



Почти месяц назад федеральное правительство объявило о поставке еще двух систем залпового огня «Марс» и 50 бронемашин типа «Динго». В середине июля Бундесвер уже поставил Украине три реактивные системы залпового огня. Артиллерийские системы могут поражать военные цели на большом расстоянии. Немецкие зенитно-ракетные комплексы типа «Гепард» с лета также дислоцируются в Украине.



Канцлер Олаф Шольц в течение нескольких недель сталкивается с требованиями коалиции также поставить Украине бронетранспортеры и боевые танки. Однако Шольц и министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) предостерегают от действий Германии в одиночку. Они отмечают, что ни одна другая страна еще не поставляла Украине бронетранспортеры или основные боевые танки западного образца.



