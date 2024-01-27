



Германия передаст Украине 80 танков Leopard и системы IRIS-T в 2024 году

Германия планирует передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и более 80 основных боевых танков Leopard 1 A5, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на сайте Министерства обороны Германии.



Германия планирует передать Украине в 2024 году:

ЗРК средней дальности IRIS-T SLM Infrared Imaging System Tail Surface Launched Medium Range

зенитные танки Gepard

80+ основных боевых танков Leopard 1 A5

Дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 000 снарядов

Бронированные транспортеры

Инженерные танки

Кроме того, в этом году немецкие военные обучат 10 000 украинских солдат на своих полигонах.Ранее Германия объявила о поставке шести многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запасными частями, начиная со второго квартала 2024 года, а также о подготовке пилотов к этому времени.ПВО является одним из главных приоритетов немецкой помощи Украине. Писториус сказал, что он "шокирован жестокостью российских воздушных ударов по Украине с начала года".