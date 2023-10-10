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Германия инициировала расследование зверств ХАМАСа
10.10.2023 18:56 Алина Груднева

Германия инициировала расследование зверств ХАМАСа

Федеральная прокуратура Германии инициировала расследования в отношении зверств ХАМАСа в Израиле.

В ФРГ проверят информацию о похищении и убийствах граждан Германии.

"Прокуратура начала расследование в отношении неустановленных членов радикальной палестинской исламистской организации ХАМАС", - сказано в заявлении прокуратуры.

Как сообщалось ранее, террористы убили десятки иностранцев в Израиле. До сих пор не установлено, сколько граждан из-за рубежа были взяты в плен. По словам источника в МИД Германии, среди похищенных ХАМАСом были несколько немцев.

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