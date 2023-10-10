



Германия инициировала расследование зверств ХАМАСа

Федеральная прокуратура Германии инициировала расследования в отношении зверств ХАМАСа в Израиле.



В ФРГ проверят информацию о похищении и убийствах граждан Германии.



"Прокуратура начала расследование в отношении неустановленных членов радикальной палестинской исламистской организации ХАМАС", - сказано в заявлении прокуратуры.



Как сообщалось ранее, террористы убили десятки иностранцев в Израиле. До сих пор не установлено, сколько граждан из-за рубежа были взяты в плен. По словам источника в МИД Германии, среди похищенных ХАМАСом были несколько немцев.