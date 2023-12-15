Новости » Политика
Германия арестовывает подозреваемых в антиеврейском заговоре ХАМАСа
15.12.2023 06:30 MIGnews.com

Германия арестовывает подозреваемых в антиеврейском заговоре ХАМАСа

Власти Германии сообщили о четырех арестах подозреваемых членов ХАМАСа, связанных с предполагаемым заговором с целью нападения на еврейские объекты.

Прокуроры заявили, что подозреваемые намеревались хранить оружие в Берлине для возможного использования в нападении.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Власти Дании также заявили, что арестовали трех человек, обвиняемых в подготовке нападения.

Неясно, связаны ли между собой датские и немецкие расследования.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы