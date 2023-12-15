Германия арестовывает подозреваемых в антиеврейском заговоре ХАМАСа
Власти Германии сообщили о четырех арестах подозреваемых членов ХАМАСа, связанных с предполагаемым заговором с целью нападения на еврейские объекты.
Прокуроры заявили, что подозреваемые намеревались хранить оружие в Берлине для возможного использования в нападении.
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Власти Дании также заявили, что арестовали трех человек, обвиняемых в подготовке нападения.
Неясно, связаны ли между собой датские и немецкие расследования.