



Германия арестовывает подозреваемых в антиеврейском заговоре ХАМАСа

Власти Германии сообщили о четырех арестах подозреваемых членов ХАМАСа, связанных с предполагаемым заговором с целью нападения на еврейские объекты.



Прокуроры заявили, что подозреваемые намеревались хранить оружие в Берлине для возможного использования в нападении.



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Власти Дании также заявили, что арестовали трех человек, обвиняемых в подготовке нападения.



Неясно, связаны ли между собой датские и немецкие расследования.

