



Германия арендует израильские БПЛА для предотвращения ударов РФ - немецкие СМИ

В 2016 году немцы арендовали пять БПЛА Heron-TP вместе с двумя учебными беспилотниками на сумму почти 1 миллиард евро. Сделка была расширена за последние два года. После начала российско-украинской войны парламент Германии принял решение об укомплектовании БПЛА ракетами израильского производства.



За последние два года на израильской военной авиабазе в Тель-Нофе десятки пилотов ВВС Германии прошли обучение управлению беспилотниками в рамках соглашения, подписанного правительством Израиля и компанией Israel Aerospace Industries.



Теперь, из-за обострения ситуации с безопасностью в Европе, раздаются решительные призывы изменить использование БПЛА, чтобы они могли контролировать критически важные энергетические инфраструктуры Германии. Загадочный взрыв на подводном газопровода "Северный поток" в прошлом месяце, который все еще расследуется, вызвал опасения, что Россия попытается нанести удар по гражданской инфраструктуре, такой как газопровод из Норвегии и других мест. Также расследуется инцидент, в результате которого под Гамбургом были перерезаны линии связи железных дорог, что привело к массовым нарушениям работы железнодорожного транспорта.



Депутат немецкого парламента Йоханнес Арльт от Социал-демократической партии (СДПГ), член правительственной коалиции, на прошлой неделе предложил использовать арендованные БПЛА для защиты газовой и энергетической инфраструктуры Германии. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер, также из СДП, призвала к значительному усилению защиты инфраструктуры.



"С помощью БПЛА и их радара мы сможем контролировать обширные территории и быстро реагировать на любые беспорядки. Из-за угроз со стороны России, мы должны быстро создать правовую базу, которая позволит использовать эти БПЛА в целях национальной безопасности", — сказал Арльт изданию Der Spiegel.



В настоящее время использование БПЛА в воздушном пространстве Германии запрещено. Однако Deutsche Zeitung со ссылкой на МВД Германии недавно сообщило, что беспилотники израильского производства скоро переместятся на базу ВВС Бухель, где они выполнят "пробные полеты".



Политическое и военное руководство Германии стремится создать правовую базу, которая позволит использовать БПЛА в целях национальной безопасности в пределах границ Германии, а не только за рубежом. Пробные полеты планируется провести в следующем году. Использование БПЛА возможно "для конкретных нужд" и до тех пор, пока это "не вызывает нарушения в работе гражданской авиации".



В прошлом месяце Германия официально объявила, что планирует закупить у Израиля систему "Стрела-3" при условии одобрения США в рамках сделки, которая обойдется примерно в 3 миллиарда евро и защитит Германию и другие страны от баллистических ракет.