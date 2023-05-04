



Ганц: сдерживание ослабло, правительство его утратило

Председатель партии "а-Маханэ а-Мамлахти", депутат Кнессета Бенни Ганц в среду вечером раскритиковал правительство за его сдержанную реакцию на эскалацию ситуации с безопасностью.



"Мы не можем позволить себе быть заложниками террориста, который умер во время голодовки, должен быть решительный ответ. Я доверяю профессионалам в Министерстве обороны — я абсолютно не доверяю политикам", — заявил Ганц в интервью новостям 12 канала.



"Мы оставили этому правительству взвешенную, решительную и агрессивную политику. Правительство ведет себя как детский сад. Нетаниягу не в состоянии контролировать свой народ и свое правительство. Экстремизм стал реальностью, это правительство не работает должным образом и не управляется должным образом", - заявил он.



Ганц опроверг слухи о том, что он собирается присоединиться к правительству и сбалансировать его.



"Нетаниягу возглавляет экстремистское и злобное правительство, и мне нечего там искать. Эту уловку вещают те, кто пытается ослабить меня. Мы не должны допустить, чтобы страна стала жертвой безумия правительства".



О переговорах в резиденции президента в попытке достичь компромисса по судебной реформе он сказал: "Я доволен переговорами, и наши люди сидят в зале с открытыми мыслями. Переговоры хорошие, но они не продвигается. Надеюсь будет прорыв. Я не протяну руку ни на один миллиметр компромисса по демократии во всем, что касается политизации судебной системы. Я бы хотел достичь осмысленных договоренностей по оставшимся проблемам".



На вопрос об усилении его партии в недавних опросах, Ганц сказал: "Тенденция показывает, что люди хотят нормальности и ответственности — и это то, что я готов предложить. Люди устали от безумия, и они правы. говоря нам, политикам: "«Это не просто бюллетень для голосования, это также наш голос".

