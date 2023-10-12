



ФРГ прекращает помощь палестинцам и осуждает Аббаса

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о прекращении помощи палестинцам на фоне продолжающихся зверств ХАМАСа и "Исламского джихада".



Соответствующее заявление он сделал, выступая перед парламентом.



Шольц также осудил "позорное молчание" по этому поводу со стороны председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса.



По словам немецкого канцлера, на следующей неделе он встретится с королем Иордании Абдаллой II, чтобы обсудить ситуацию в Израиле. Также он находится в тесном контакте с президентом Египта.