Фрегат Richmond отправится в Аденский залив: Шаппс сделал хути предупреждение
Британский фрегат Richmond отправится в Аденский залив, присоединившись в группе оперативного реагирования, возглавляемой США, из-за продолжающихся атак йеменских хути на корабли.
Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
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Уточняется, что фрегат является носителем противокорабельных ракет.
"Хути должны понести ответственность за последствия, если они продолжат угрожать жизням и коммерческому судоходству на этих важнейших морских путях", - сказал министр.
По его словам, Великобритания без колебаний предпримет дальнейшие действия, если хути продолжат игнорировать предупреждения.