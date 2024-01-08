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Фрегат Richmond отправится в Аденский залив: Шаппс сделал хути предупреждение
08.01.2024 17:28 Алина Груднева

Фрегат Richmond отправится в Аденский залив: Шаппс сделал хути предупреждение

Британский фрегат Richmond отправится в Аденский залив, присоединившись в группе оперативного реагирования, возглавляемой США, из-за продолжающихся атак йеменских хути на корабли.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Уточняется, что фрегат является носителем противокорабельных ракет.

"Хути должны понести ответственность за последствия, если они продолжат угрожать жизням и коммерческому судоходству на этих важнейших морских путях", - сказал министр.

По его словам, Великобритания без колебаний предпримет дальнейшие действия, если хути продолжат игнорировать предупреждения.

 

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