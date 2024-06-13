



Французские ультраправые могут объединиться с консерваторами

Консервативная партия Франции может объединить усилия с ультраправыми, нарушив сложившуюся десятилетиями политическую норму избегать партии с историей антисемитизма.



Эрик Чиотти, президент правой партии "Республиканцы" (известной на французском языке как Les Républicains), призвал к союзу с Национальным объединением (Rassemblement National) во время телевизионного выступления на французском канале TF1.



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"Мы говорим одни и те же вещи, так что давайте перестанем придумывать воображаемую оппозицию", - сказал Чиотти, став первым лидером истеблишмента в современной французской политике, который стремится к союзу с Национальным объединением, возглавляемым трехкратным кандидатом в президенты Марин Ле Пен.



По словам Чиотти, он надеется зацепить все более "слабых" республиканцев за успех Национального объединения, которое одержало историческую победу на выборах в Европейский парламент в воскресенье, набрав более 30 % голосов и разгромив центристский альянс президента Эммануэля Макрона.

Результаты выборов во Франции совпали со всплеском активности ультраправых партий по всей Европе, включая успехи в Италии и Германии.



В ответ на поражение Макрон распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 30 июня и 7 июля. Однако его попытка остановить движение Франции в сторону ультраправых может обернуться обратным эффектом: Национальному объединению уже предсказали победу на выборах.



В прошлом истеблишмент-партии Франции объединялись, чтобы не допустить к власти антииммиграционную, евроскептическую партию "Национальное объединение", давно известную своими антисемитскими корнями. Партия была основана в 1972 году Жан-Мари Ле Пеном, отцом Марин Ле Пен, как Национальный фронт. 95-летний Жан-Мари Ле Пен был неоднократно уличен в антисемитской риторике, когда назвал нацистские газовые камеры всего лишь "деталью" Второй мировой войны и заявил, что нацистская оккупация Франции не была "особенно бесчеловечной".



Другим основателем партии был Пьер Буске, бывший командир нацистской партии Ваффен-СС.



С тех пор как Марин Ле Пен возглавила партию в 2011 году, она пыталась очистить ее от прошлого и завоевать признание мейнстрима. Она дистанцировалась от антисемитской риторики своего отца и исключила его из партии в 2015 году. В то же время она сосредоточилась на мусульманах, которые составляют 11 % населения Франции, как на угрозе для страны.



Но даже несмотря на то, что Марин Ле Пен публично осуждает антисемитизм, ее сторонники по-прежнему в непропорционально большой степени придерживаются антисемитских взглядов, считает Нонна Майер, политолог из университета Sciences Po.



"Каждый раз, когда мы проводим опросы, мы видим, что люди, голосующие или симпатизирующие Национальному объединению, являются самыми антисемитскими из всех, хотя их первая мишень - арабы, мусульмане, магрибинцы", - сказала Майер в интервью RFI в прошлом году, используя термин, обозначающий жителей Северной Африки.



Предложение Чиотти объединиться с ультраправыми рискует расколоть его собственную партию, так как он был быстро отвергнут несколькими высокопоставленными республиканцами, которые потребовали его отставки.



Оливье Марлеи, лидер партии в нижней палате парламента, заявил на сайте X: "Эрик Чиотти говорит только за себя. Он должен покинуть пост председателя Республиканцев".



Жерар Ларше, другой лидер республиканцев и председатель Сената Франции, также заявил, что Чиотти "больше не может возглавлять наше движение и должен уйти в отставку".



Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, бывший республиканец, перешедший в партию Макрона, сравнил заявление Чиотти с Мюнхенским соглашением 1938 года, в котором Франция, Великобритания и Италия пытались умиротворить Гитлера, позволив Германии аннексировать часть Чехословакии за год до начала Второй мировой войны.



Чиотти "позорит семью Галлистов", - заявил Дарманен. Он сослался на то, что Республиканская партия ведет свое происхождение от правой партии, основанной бывшим президентом Шарлем де Голлем после Второй мировой войны, когда де Голль боролся против нацистской Германии и коллаборационистского режима Виши.



Союз еврейских студентов Франции созвал экстренный митинг в ответ на заявление Чиотти. "Давайте будем многочисленными. Нет компромиссам", - написала группа в Х, после чего десятки людей вышли на демонстрацию у штаб-квартиры республиканцев с табличками "Де Голль - не Ле Пен".



