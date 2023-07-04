



Франция репатриирует семьи боевиков ISIS из сирийских лагерей

Во вторник, 4 июля, Франция репатриировала 10 женщин и 25 детей, которые содержались в лагерях для военнопленных, подозреваемых в экстремизме на северо-востоке Сирии, что стало четвертой такой операцией за год, сообщило Министерство иностранных дел. По сведениям ведомства, несовершеннолетние будут переданы службам по уходу за детьми, а взрослые – соответствующим судебным органам.



Французские женщины добровольно отправились на территории Сирии и Ирака, которые тогда контролировались ISIS. Они были захвачены, когда экстремистская группировка была изгнана из самопровозглашенного “халифата” в 2019 году.



Возвращение членов семей боевиков ISIS, которые были захвачены или убиты, было острой проблемой для европейских стран, особенно во Франции, которая пострадала от атак ISIS. Во Франции любой взрослый, который уехал в ирако-сирийскую зону и остался там, подлежит судебному преследованию.



В ходе первой репатриационной операции год назад во Францию ​​было возвращено в общей сложности 16 женщин и 35 детей, а в октябре последовало возвращение 15 женщин и 40 детей. В январе Министерство иностранных дел объявило о репатриации 15 женщин и 32 детей, через несколько дней после того, как Комитет ООН против пыток осудил их, заявив, что, отказываясь репатриировать женщин и несовершеннолетних из Сирии, Франция нарушает Конвенцию ООН против пыток и жестокого, или унижающего достоинство обращения.



До лета 2022 года Франция делала выбор в пользу целенаправленной репатриации, а именно возвращения сирот или несовершеннолетних, чьи матери согласились отказаться от родительских прав.



Таким образом, в соответствии с этой политикой Париж репатриировал только около 30 предполагаемых сирот, последнего из которых – в начале 2021 года.



