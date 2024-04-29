



Франция представила предложение по урегулированию конфликта Израиля и "Хезболлы"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с Хезболлой, сообщает, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн представил обновлённое предложение по урегулированию конфликта между Израилем и "Хезболлой".



В отличие от предыдущих версий, в новом документе пункт о необходимости отвода "Хезболлы" на север от реки Литани был заменён на термин "перераспределение", без конкретизации деталей.



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Кроме того, предложение включает ряд других важных пунктов: прекращение военных действий в соответствии с резолюцией 1701 ООН, гарантии возврата жителей юга Ливана и севера Израиля в их дома, размещение 15 тысяч солдат ливанской армии на территории к югу от реки Литани после укрепления армейских подразделений, а также начало переговоров по демаркации границ.



"Мы отказываемся от наихудшего сценария… Никто не заинтересован в том, чтобы Израиль и "Хезболла" продолжали эту эскалацию. Это мое послание", — заявил Сежурн журналистам в Бейруте, сообщает агентство AFP.



Он сказал, что "принесет то же самое послание Израилю во вторник", когда посетит его.

