Фон дер Ляйен: Украина может победить, но есть условие
Украина может победить в войне против России, но для этого ей нужна в приемлемых объемах военная помощь от западных стран.
По данным Reuters, такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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"Украина может победить в этой войне, но мы должны продолжать усиливать их борьбу", — сказала она.
По словам фон дел Ляйен, нельзя прекращать снабжение Украины оружием и деньгами.
"Украинцам необходимо предсказуемое финансирование на протяжении 2024 года и далее. Им нужны достаточные и устойчивые поставки оружия для защиты Украины и возвращения ее законной территории", - добавил она.