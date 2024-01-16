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Фон дер Ляйен: Украина может победить, но есть условие
16.01.2024 14:02 Алина Груднева

Фон дер Ляйен: Украина может победить, но есть условие

Украина может победить в войне против России, но для этого ей нужна в приемлемых объемах военная помощь от западных стран.

По данным Reuters, такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Украина может победить в этой войне, но мы должны продолжать усиливать их борьбу", — сказала она.

По словам фон дел Ляйен, нельзя прекращать снабжение Украины оружием и деньгами.

"Украинцам необходимо предсказуемое финансирование на протяжении 2024 года и далее. Им нужны достаточные и устойчивые поставки оружия для защиты Украины и возвращения ее законной территории", - добавил она.

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