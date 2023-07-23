



Фестиваль отказников: ложь израильской прессы убивает армию и страну

Давид Вайнберг, исследователь центра стратегических исследователей Мисгав опубликовал в Jerusalem Post большую статью об одностороннем раздувании прессой феномена “отказников” - военнослужащих запаса, отказывающихся от службы в резерве по политическим соображениям.



Телевизионные программы 12-го канала, главный рупор политической оппозиции, каждый вечер умудряются обнаружить и отметить очередной такой отказ от службы.



Сначала, около 400 резервистов элитного разведывательного подразделения Генштаба "Сайерет Маткаль", затем около 420 военнослужащих морского спецназа "Шайетет 13", затем около 350 военных врачей в запасе, затем около 600 резервистов разведывательного подразделения парашютно-десантной бригады; затем 120 резервистов артиллерийского подразделения; затем 110 резервистов пехотных батальонов "Шимшон" и "Дувдеван"; затем 80 резервистов элитного подразделения "Эгоз"; затем разведывательного подразделения бригады "Голани", затем “1000 летчиков” и т.д.



Есть две проблемы с этим "фестивалем"



Во-первых, я подозреваю, что цифры нечеткие и завышенные. На самом деле, если копнуть глубже, то окажется, что очень многие из якобы отказавшихся от службы уже давно в любом случае не служат в резерве.



Эта реальность стала очевидной в редком сегменте телевизионных новостей в среду вечером, когда полковник Яир Пелей, командир бригады Голани, подорвал сами основа этого “фестиваля”. В настоящее время сотни резервистов Голани принимают участие в масштабных учениях на Голанских высотах. По словам полковника Пелей, ни один резервист не отказался явиться на службу. Ни один.



Но ведь наверняка буря судебной реформы вызывает бурные дискуссии в регулярных и резервных частях Голан", настаивает журналист. "Нет, совсем нет. Это не то, что мы обсуждаем", - сказал командир Голани. "Каждый солдат забывает на время о своих личных взглядах, когда приходит время сборов, понимая, что безопасность Израиля превыше всего и что у них есть работа, которая превалирует над политикой".



Во-вторых, на каждое заявление об отказе от службы, освещаемое в основных и почти единообразно антиправительственных СМИ, приходится столько же, если не гораздо больше, петиций и заявлений против сарванута, против волны заявлений об отказе от службы.



По моим подсчетам - а я выполнил домашнее задание по подсчету - более 100 тыс. израильских военнослужащих, находящихся на действительной службе и в резерве, официально заявили о том, что они отвергают призывы к отказу от службы.



Увы, об этом нельзя узнать из основных израильских, да и мировых СМИ. Они практически полностью проигнорировали петиции и заявления представителей центра и консерваторов.



Они подчеркнуто не сообщили о том, что, по моему мнению, является консенсусом большинства израильского общества: отказ от службы в ЦАХАЛе в нынешних и почти во всех возможных обстоятельствах - это в лучшем случае преступление, в худшем - предательство. И во всех случаях он чрезвычайно вреден и опасен.



Если вы не являетесь постоянным читателем правой и религиозной прессы или не следите за националистическими социальными сетями, вы не узнаете, например, что на этой неделе 150 высокопоставленных офицеров запаса военной разведки ЦАХАЛа опубликовали публичный призыв против отказничества, призыв оставить ЦАХАЛ вне политических дискуссий и призвать всех сотрудников военной разведки с энтузиазмом и энергией, как всегда, отвечать на все призывы в запас.



Еще одно публичное заявление против отказничества подписали 274 резервиста элитного подразделения Маглан. Это заявление было полностью проигнорировано большинством израильских СМИ. Высшие командиры и резервисты, а их 300 человек, коммандос "Сайерет Маткаль", получили такое же молчаливое отношение СМИ, то есть вообще не освещались, когда они пытались противостоять более ранней группе "Маткаль", угрожавшей отказом.



То же самое можно сказать и о 350 бойцах подразделения "Дувдеван". То же самое касается бойцов "Шалдага" (подписали 150 резервистов), "Шайетет-13" (300 резервистов), "Егоз" (200 резервистов). То же самое можно сказать и о бойцах фронтовых бригад "Александрони" и "Кармели" (120 и более человек) и других коммандос ЦАХАЛа. То же самое можно сказать и о солдатах командования тыла.



“Наша любовь к родине и народу Израиля в 10 раз сильнее любых политических соображений", - пишут резервисты "Маглана" в петиции на имя начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Герци Халеви. "Мы призываем наших товарищей, любимых солдат и командиров, с которыми мы сражались на протяжении многих лет, плечом к плечу, из всех армейских подразделений и системы безопасности: Это действительно трудное время, но вместе мы, как всегда, победим".







