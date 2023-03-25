



ЕС планирует усилить контроль за пассажирами на всех видах транспорта

Государства-члены планируют усилить надзор за воздушными перевозками, а также распространить схему контроля на паромные, железнодорожные и автобусные перевозки.



Обсуждаются такие планы по усилению и расширению наблюдения за всеми пассажирами, независимо от вида транспорта, чтобы лучше контролировать передвижение людей внутри Евросоюза и за его пределами, сообщает SchengenVisaInfo.



Еще в декабре 2022 года Комиссия ЕС обнародовала предложение о продлении существующей схемы передачи паспортных данных авиапассажиров пограничным органам, а также полиции.



Это новое предложение будет собирать и передавать данные обо всех пассажирах, въезжающих в ЕС, чтобы пограничные органы могли проводить проверки перед прибытием и выявлять людей, которые могут представлять угрозу безопасности, до их прибытия в блок.



Что касается другого предложения, оно предназначено для полицейских целей, и будет применяться ко всем рейсам в ЕС и из ЕС, а также к отдельным рейсам внутри ЕС. Второе предложение дополнит существующую Директиву о регистрационных данных пассажиров и охватит данные, собираемые турагентами, а также операторами.



Что касается сбора данных о пассажирах, пользующихся наземным транспортом — поездами и автобусами, — в Совете сообщили, что уже назначены комиссии для обсуждения этого вопроса и решения, можно ли применять сбор и передачу предварительной информации о пассажирах к этим видам транспорта.

Комментируя этот вопрос, бельгийские власти заявили, что другие виды транспорта должны быть включены в сферу действия правил, поскольку все большее число путешественников используют железнодорожный транспорт в Европе.



С другой стороны, чешская делегация в Совете заявила, что расширение наблюдения за пассажирами, пользующимися наземным транспортом, будет иметь негативные последствия. Там же было отмечено, что в большинстве государств-членов нет инфраструктуры для внесения таких изменений, поскольку каждому пассажиру потребуются персонализированные билеты и проверка личности.



"На железнодорожном и автобусном транспорте выдача именных билетов и проверка личности при посадке не являются стандартной практикой и потребуют значительных инвестиций", — говорится в заявлении чешской делегации.



Что касается морского транспорта, было объяснено, что ЕС может инициировать исследование того, как регулировать сбор, передачу, а также обработку данных предварительной информации о пассажирах с морского транспорта.



В настоящее время все операторы входящего и исходящего морского транспорта обязаны предоставлять списки пассажиров и членов экипажа в пограничные органы, чтобы данные можно было сверить с различными базами данных.



Тем не менее, паромное сообщение с портами в странах, не входящих в ЕС, исключено из такого требования. Таким образом, власти ЕС хотят применять одинаковые меры ко всем, чтобы контролировать въезд и выезд пассажиров.

