



ЕС близок к внесению КСИР в список террористических организаций

Посол Чехии в Израиле Вероника Кучинова-Шмиголова заявила, что Европейский союз планирует внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, сообщает JNS.



"Мы к этому идем", - сказала посол на брифинге в посольстве Чехии в Тель-Авиве.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Она отметила, что эта инициатива набирает обороты в первую очередь из-за российско-украинской войны, которая, по ее словам, в настоящее время является доминирующим направлением европейской внешней политики.



"Это в меньшей степени связано с тем, что Иран делает с Израилем, и в большей - с иранской поддержкой России в войне в Украине", - добавила она.



В прошлом году Европарламент призвал ЕС внести КСИР в список террористических организаций, обвинив эту силу в подавлении протестов и поставках беспилотников в Россию.



В общей сложности 598 членов парламента проголосовали "за", девять - "против", 31 воздержался. Голосование не имеет обязательной силы.



В январе прошлого года сообщалось, что ЕС изучает юридические возможности для включения КСИР в список террористических организаций и что этот шаг поддержали Франция и Германия.



Вашингтон включил КСИР в список иностранных террористических организаций в 2019 году. Канада сделала это в прошлом месяце.

