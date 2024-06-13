



Эрдоган выразил благодарность испанскому премьер-министру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его позицию по войне в Газе, в результате которой испанский лидер стал в откровенную оппозицию к Израилю.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/j0eZgaTagt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2024

"Господин Санчес с первого дня войны проводил принципиальную и последовательную политику и занимает особое место в сердцах всей турецкой нации", — говорит Эрдоган."От имени моего народа я приветствую" позицию Педро Санчеса, добавляет он во время официального визита в Испанию. В эти дни в Испании начался экономический форум в Мадриде.Эрдоган в который раз обвинил еврейское государство в совершении "геноцида" в Газе, который, по его словам, "ранит совесть каждого"."Мы столкнулись с израильским высокомерием, которое даже на призывы к прекращению огня отвечает кровопролитием", — сказад Эрдоган.