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Эрдоган выразил благодарность испанскому премьер-министру
13.06.2024 16:27 MIGnews.com

Эрдоган выразил благодарность испанскому премьер-министру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его позицию по войне в Газе, в результате которой испанский лидер стал в откровенную оппозицию к Израилю.


"Господин Санчес с первого дня войны проводил принципиальную и последовательную политику и занимает особое место в сердцах всей турецкой нации", — говорит Эрдоган.

"От имени моего народа я приветствую" позицию Педро Санчеса, добавляет он во время официального визита в Испанию. В эти дни в Испании начался экономический форум в Мадриде.

Эрдоган в который раз обвинил еврейское государство в совершении "геноцида" в Газе, который, по его словам, "ранит совесть каждого".

"Мы столкнулись с израильским высокомерием, которое даже на призывы к прекращению огня отвечает кровопролитием", — сказад Эрдоган.

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