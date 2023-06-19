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Елена Зеленская
19.06.2023 12:27 Наталья Богинская

Елена Зеленская прибыла в Израиль

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Израиль по приглашению Михаль Герцог, супруги израильского президента Ицхака Герцога.

Визит является частным, в его организации принимали участие МИД Израиля и посольство Украины - при содействии Евросоюза. 

“Начала свой визит в Израиль со встречи с президентскими супругами – Ицхаком и Михаль Герцог. Поездка будет насыщенной, ведь с начала полномасштабной войны сотрудничаем с первой леди Израиля над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарна за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество”, – написала супруга президента Украины в своем Telegram-канале.
 

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