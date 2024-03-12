



Двоюродный брат Путина скончался в возрасте 91 год

Евгений Путин, двоюродный брат российского президента, умер в возрасте 91 года, сообщает IvanovoNews. Причины и обстоятельства смерти издание не уточнило. Впрочем, когда тебе 91 год, то смерть может случиться в результате естественного старения организма, а вовсе не внутри каких-то конспирологических теорий.



Евгений Путин работал ведущим врачом-урологом в городе Иваново, где проживал вместе с семьей до выхода на пенсию. В политику двоюродный Путин не рвался. Последние годы жизни он провел в Суздале.



Отцы Владимира и Евгения Путиных Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович были родными братьями.



Что касается детей Евгения Путина, его сын Михаил занимает пост зампреда правления “Газпрома” и входит в правление госмонополии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавал, что это “дальний родственник” Путина, с которым он не общается. Как видим, не такой уж и дальний.



Дочь Евгения Анна замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году она стала владелицей 70% одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий “Колмар”.



Похоронили Евгения Путина в воскресенье, 10 марта. Президент Путин проводить брата в последний путь не приехал.



