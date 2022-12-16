



До половины россиян хотят переехать в другую страну

Это следует из опроса, который провела служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



Чаще других переезд в другую страну рассматривают жители Санкт-Петербурга (48%), Москвы (44%), Татарстана и Челябинской области (по 42%). Число желающих переехать в другую страну на Кубани оказалось меньше - об этом говорили 22% опрошенных в регионе. Наименьшее число желающих уехать из РФ также отмечается среди жителей Ростовской (23%), Нижегородской (22%) и Омской (15%) областей.



21% опрошенных жителей Кубани поделились, что готовы отправиться в другой регион, 14% - в другой город края, а 32% рассказали, что не собираются никуда переезжать.



Еще 12% отметили, что переехали в регион не так давно. Кроме этого, больше половины жителей ЮФО (52%) рассматривают варианты для переезда Европу, 25% - США и Канаду, 36% - азиатские страны, 32% готовы переехать в страны СНГ, а 9% а ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщается в исследовании hh.ru.