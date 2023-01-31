



Дневник Бахарав-Миара. Юридический советник нарушила собственные рекомендации





Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара опубликовала дневник своей деятельности. Опубликованный дневник противоречит порядку публикации дневников, установленному министерством юстиции, а также позиции, которую она сама недавно представила в суде. В опубликованном дневнике отсутствуют существенные фрагменты информации, которые в соответствии с процедурой должны быть в нем указаны. Офис юридического советника заявил, что дневник публикуется в инициативном порядке, а не в рамках требований закона о свободе информации, поэтому на него не распространяются правила.



В верхней части страницы на сайте министерства юстиции, где опубликован дневник, сообщается: "Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара публикует свой дневник для всеобщего ознакомления, веря в важность прозрачности и свободы информации".



Бахарав-Миара во время рассмотрения дела члена муниципального совета Тель-Авива летом прошлого года написала судьям Верховного суда, что "позиция юридического советника правительства заключается в том, что положения вышеупомянутой процедуры отражают надлежащий порядок рассмотрения запросов о предоставлении дневников выборных должностных лиц или государственных служащих", и что "чем выше ранг, тем выше общественный интерес к просмотру полного дневника".



Сама юридический советник, однако, нарушает правила этой процедуры. Например, согласно процедуре, в целях сохранения подлинности информации в дневнике, он должен быть опубликован в формате программы Outlook, в которой он ведется, в то время как Бахарав-Миара публикует его в файле Excel.



Юридический советник составила дневник таким образом, что фактически сама выбирала, какую информацию раскрывать общественности, а какую нет. Однако процедура гласит, что "когда есть причина для непредоставления информации, информация не должна быть опущена полностью, а должна быть визуально вычеркнута с указанием конкретной причины".



Процедура также гласит, что когда проводится профессиональная встреча с сотрудниками офиса и даже гражданами, тема встречи и имена участников должны быть опубликованы. Юридический советник нарушает процедуру, когда произвольно указывает "рабочую встречу". Лишь иногда она указывает тему встречи, но не указывает имена и должности сотрудников, присутствовавших на встрече.



