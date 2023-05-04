Новости » Политика
Десятки протестующих перед домом Смотрича; в Бней-Браке открылся "Офис призыва"
04.05.2023 08:46 Аркадий Бочаровский

Десятки протестующих перед домом Смотрича; в Бней-Браке открылся "Офис призыва"

Десятки людей вышли на демонстрацию против правовой революции перед домом министра финансов Бецалеля Смотрича в поселении Кдумим в рамках "Дня равноправия". 

Демонстранты собрались на утреннюю молитву в этом месте, скандируя "Истинный религиозный сионизм, несущий бремя". В то же время десятки демонстрантов открыли "призывной пункт" в Бней-Браке и призвали ультраортодоксов принять участие в несении бремени службы. 

Протест резервистов идет под лозунгами: "Закон об уклонении от службы - это часть диктатуры. Мы начали борьбу, в конце которой подпишем новый контракт с нашими ультраортодоксальными братьями".
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы