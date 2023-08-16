Новости » Политика
Демонстрант, разбивший стекло в машине с детьми извиняется - но не перед матерью
16.08.2023 08:07 Аркадий Бочаровский

Демонстрант, разбивший стекло в машине с детьми извиняется - но не перед матерью


Журналистка Аела Хасон опубликовала  подробности расследования в отношении протестующего, разбившего заднее стекло машины Эли Леви, матери одиночки с тремя детьми во время протестов в Иерусалиме в прошлом месяце.

Разбившего машину зовут Дан Ахарансон. На следствии он признал свою вину и даже “извинился” - но только перед следователями, но не перед матерью и детьми.

Прокуратура сообщила о том, что дело “все еще расследуется”.

Полиция и прокуроры долго противодействовали публикации имени разбившего машину.

Хасон сообщила о том, что друзья и знакомые называют Ахарансона “приятным и нормальным человеком”.
 



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы