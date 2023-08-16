



Демонстрант, разбивший стекло в машине с детьми извиняется - но не перед матерью



Журналистка Аела Хасон опубликовала подробности расследования в отношении протестующего, разбившего заднее стекло машины Эли Леви, матери одиночки с тремя детьми во время протестов в Иерусалиме в прошлом месяце.



Разбившего машину зовут Дан Ахарансон. На следствии он признал свою вину и даже “извинился” - но только перед следователями, но не перед матерью и детьми.



Прокуратура сообщила о том, что дело “все еще расследуется”.



Полиция и прокуроры долго противодействовали публикации имени разбившего машину.



Хасон сообщила о том, что друзья и знакомые называют Ахарансона “приятным и нормальным человеком”.

