



Дания выделила самый большой пакет помощи Украине с очень важным снаряжением

Во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.



"Страна передаст транспортные средства, технику и боеприпасы для ПВО, которые укрепят возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.



В общей сложности на это будет выделено почти 250 млн долларов.



"Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины, вырыли траншеи и заминировали поля. Оборудование в пакете помощи поможет украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой", - сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.



Список помощи, которую передает Дания:

Бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины;

Машины для разминирования;

Средства, предназначенные для закупки ПВО;

50 миллионов евро в поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины;

Боеприпас для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.

Напомним, что в марте Дания уже выделяла пакет помощи для Украины. Тогда в список вошли боеприпасы для стрелкового оружия и ракеты для ПВО. Недавно правительство страны запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в рамках которой выделит один миллиард евро.