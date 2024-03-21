



Дания сообщает об увеличении террористической угрозы из-за войны в Газе

Угроза терроризма в Дании и против ее интересов за рубежом возросла, утверждает служба безопасности и разведки скандинавской страны PET.



Война в Газе между Израилем и ХАМАСом, а также серия сожжений Корана в Дании в прошлом году способствовали ухудшению ситуации с безопасностью, говорится в сообщении ведомства.



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PET сохранила общую оценку уровня угрозы на уровне 4, по шкале от 1 до 5, но отмечает, что риски в пределах этого уровня возросли.







