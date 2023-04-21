



ЧВК “Вагнер” снабжает оружием группировку, борющуюся за власть в Судане

Согласно сообщению CNN, ЧВК “Вагнер” предоставляет оружие группировке, борющейся за власть в Судане.



Издание опубликовало спутниковые снимки, на которых видна активность транспортных самолетов ИЛ-76 между базами "Вагнера" ​​на границе с Ливией, контролируемыми ливийским генералом Халифом Хафтаром.



По данным CNN, Россия передала ракеты класса "земля-воздух" на северо-западе Судана, согласно информации региональных и суданских источников.



Предоставление оружия группировке, участвующей в конфликте в Судане, является серьезным беспокойством международного сообщества, которое намерено, по данным CNN, принять меры по предотвращению поставки оружия в регион и санкции на компании и лица, связанные с ЧВК “Вагнер”.



