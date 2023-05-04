



Чехия призывает дать Украине все необходимое для защиты от РФ

Для защиты от Российской Федерации Украина должна получить все необходимые средства, в которых государство нуждается. И это станет лучшей гарантией безопасности для Украины перед вступлением в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, и призвал искать пути для обеспечения боеприпасами украинской армии.



"Я считаю, что лучшей гарантией для Украины является предоставление ей практически всех необходимых средств, в которых она нуждается, для защиты от российского империалистического вторжения. Сейчас много дискуссий об обеспечении боеприпасами. Поэтому я абсолютно согласен, что нужно искать пути, как обеспечить боеприпасами украинскую армию", - цитирует Липавского "Голос Америки".



Прокомментировал дипломат стремление Украины в НАТО. Он высказал убеждение, что это обязательно произойдет, но не сразу.



"Я думаю, что мы должны серьезно обсудить это. Это произойдет не сразу, но однажды это произойдет, и мы должны быть к этому готовы. И мы также должны работать над этим", - отметил чешский министр.



По словам Яна Липавского, вопрос членства Украины в НАТО должен серьезно рассматриваться на вильнюсском саммите Альянса.



"Сейчас мы не знаем, какими будут результаты Вильнюсского саммита. Это будет обсуждаться на министерской встрече НАТО в Осло, где мы будем говорить об этом. Безусловно, вопрос членства Украины в НАТО будет, но мы должны быть политически готовы показать знак того, что мы серьезно думаем об этом, что Европе нужны новые рамки безопасности. И НАТО должно рассматривать всерьез вопрос членства Украины", - сказал главный чешский дипломат, напомнив, что украинцы твердо решили стать частью западной цивилизации, западного общества. И для этого нужно не только вступление в НАТО, но и в Евросоюз, хотя этого достичь трудно.



"Украинцы... не хотят быть частью российской колониальной империи, которая ныне называется Российская Федерация. Когда-то это был Советский союз, а еще раньше - Российская империя. Они не хотят, чтобы ими управляли из Москвы. А для этого, конечно, нужно не только членство в НАТО, но и членство в ЕС. А этого на самом деле нелегко достичь, потому что ЕС - это союз, основанный на верховенстве права, это общий рынок, это движение людей, на самом деле очень много бюрократии. Чтобы быть членом ЕС, нужно выполнить кучу норм и кучу бумаг. Но эти усилия окупаются... Я призываю начать переговоры как можно быстрее, но все равно это переговоры, которые длятся долго, поэтому надо начать этот процесс", - отметил глава МИД Чехии.



24 апреля в совместной статье, опубликованной журналом Foreign Affairs, премьер-министры Польши, Чехии и Словакии заявили, что Украина должна получить от НАТО четкую схему приобретения членства, а до его получения Альянс должен предоставить Киеву гарантии безопасности, напоминает УНИАН. По словам министров, уже сейчас следует планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, без которых "не будет никаких инвестиций и устойчивого восстановления в Украине".



В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО пришли к согласию относительно того, что Украина станет членом Альянса, "но это долгосрочная перспектива", ведь сначала надо одержать победу в войне с Россией. Во время апрельского визита в Киев Столтенбер подтвердил эту позицию, отметив, что сперва придется закончить войну с Россией.



Напомним, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Президент Зеленский отметил, что наше государство делает свой определяющий шаг, подписывая такую заявку.