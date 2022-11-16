



Бывший командующий НАТО: нелогично, что удар по Польше был намеренным



Бывший командующий НАТО заявил, что "крайне маловероятно и нелогично", что Россия намеренно атаковала Польшу.



Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал в отставке Джеймс Ставридис сказал ведущему MSNBC Крису Джансингу: "Если вы - Путин, и вы решили напасть на НАТО, какова вероятность того, что вы запустите две случайные ракеты по полю в Польше ради того, чтобы такое началось? Так что если бы вам пришлось делать ставки прямо сейчас, я думаю, вы бы поставили на то, что это были ошибочные ракеты. Они сбились с траектории. Это потребует значительного ответа со стороны НАТО, и мы можем обсудить, что этот ответ может включать, но это совсем другое, чем ответные действия на преднамеренную атаку, что я считаю крайне маловероятным и нелогичным в данный момент".