



Британия призвала работать на поражение "неоимпериалистического хулигана" Путина

Поддержка Украины в ее борьбе с Россией представляет собой самое важное испытание для нынешнего поколения. Такое заявление сделал Государственный министр в Министерстве иностранных дел Великобритании Эндрю Митчел.



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Министр обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин отправил насмерть около 50 тыс. молодых россиян в попытке взять Авдеевку. Поэтому, считает Митчел, необходимо предпринять все возможные усилия для поражения Путина и прекращения его агрессии.



"Мы должны и сделаем все возможное, чтобы этот неоимпериалистический хулиган […] потерпел поражение, и это самое большое испытание для нашего поколения", – цитирует Митчелла The Guardian.



В контексте этого Государственный министр напомнил: на встрече министров иностранных дел G20 было ясно, что иллюзий по поводу того, что делает Россия, не осталось. Тогда же ООН и Великобритания подчеркнули, насколько опасны действия Путина для всего мира. Поэтому ЕС согласовал многолетний пакет финансирования в размере 50 млрд евро для Украины, а Германия удвоила свою военную помощь.



Министр призвал не останавливаться и использовать санкции, чтобы прекратить финансирование военной машины Путина, и активно привлекать другие страны к подобным действиям.