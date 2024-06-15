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Боррель: Путин - агрессор, он не может диктовать условия
15.06.2024 17:07 Алина Груднева

Боррель: Путин - агрессор, он не может диктовать условия

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель резко прокомментировал "мирное предложение" Владимира Путина по Украине. 

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

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"Цель неприемлемых требований Путина - легитимизировать вторжение и подорвать усилия по достижению мира, пока Россия перевооружается и готовится к долгой войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня", - сказал он.

Ранее Путин выдвинул ультиматум Украине для начала переговоров. Он потребовал, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО, а также вывел свои войска с захваченных Россией территорий.

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