



Боррель призвал к спокойствию на Ближнем Востоке

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель призывает все стороны избегать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке после ударов США по связанным с Ираном группировкам в Сирии и Ираке.



"Все должны постараться избежать того, чтобы ситуация стала взрывоопасной", - заявил Боррель на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.



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В пятницу, 2 февраля Соединенные Штаты нанесли авиаудары по союзным Ирану силам в Ираке и Сирии, а президент США Джо Байден пообещал, что в ответ на смертоносную атаку беспилотника на американскую базу в Иордании будут нанесены новые удары.



Боррель сказал, что ответ США был ожидаем после того, как Байден дал понять, что Вашингтон нанесет ответный удар.

"Безусловно, каждая атака способствует эскалации, и министры выразили серьезную озабоченность этим процессом", - сказал он после встречи.



"Мы можем только призвать всех понять, что в любой момент из этой серии атак искра может вылиться в более серьезный инцидент".

