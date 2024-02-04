



Боррель: Для Украины создадут специальный фонд помощи

На сегодня в ЕС пришли к выводу, что создание фонда для Украины является безотлагательным. Это решение пришло на фоне факта - ЕС не справилось с поставленной задачей - предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года.



О создании фонда заявил в субботу, 3 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.



"Сегодня состоялась содержательная дискуссия по поводу военной помощи для Украины. Мы обсудили ситуацию на поле боя, ситуацию с военными поставками, создание фонда помощи для Украины, который, надеюсь, будет согласован в течение следующих дней в рамках Европейского фонда мира", - заявил Боррель и добавил, что ЕС сохраняет жесткую позицию касательно поддержки Украины.



"Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке. Эта помощь должна поступить сейчас. Победа Украины критически важна не только для Украины, но и для мира и стабильности в Европе".



Фонд помощи Украине будет создан в рамках уже существующего Европейского фонда мира в объеме 20 млрд евро на следующие четыре года. Денежные средства из этого фонда будут тратиться на закупку и поставку в Украину военной техники и вооружения, а также для усиления европейской оборонной промышленности.

