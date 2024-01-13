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Украина ввела уже 309 стандартов НАТО
13.01.2024 20:01 Алина Груднева

Украина ввела уже 309 стандартов НАТО

Украина уже ввела 309 из 1200 стандартов НАТО в Вооруженных силах и других органах безопасности и обороны.

Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

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Он подчеркнул, что это даже больше, чем у некоторых действующих стран-членов Североатлантического Альянса.

"Мы говорим, в частности, о таких важных направлениях, как стандарты по управлению войсками и критерии по эксплуатации вооружения и военной техники. В 2023 году также практически завершена разработка национальных стандартов системы управления жизненным циклом ВВТ, основанных на соответствующих основополагающих стандартах НАТО", - пояснил Гаврилюк.

По его словам, в нынешнем году Украина собирается ввести еще 50 стандартов в сфере безопасности. 

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