



Украина ввела уже 309 стандартов НАТО

Украина уже ввела 309 из 1200 стандартов НАТО в Вооруженных силах и других органах безопасности и обороны.



Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.



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Он подчеркнул, что это даже больше, чем у некоторых действующих стран-членов Североатлантического Альянса.



"Мы говорим, в частности, о таких важных направлениях, как стандарты по управлению войсками и критерии по эксплуатации вооружения и военной техники. В 2023 году также практически завершена разработка национальных стандартов системы управления жизненным циклом ВВТ, основанных на соответствующих основополагающих стандартах НАТО", - пояснил Гаврилюк.



По его словам, в нынешнем году Украина собирается ввести еще 50 стандартов в сфере безопасности.