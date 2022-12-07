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Блинкен: Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе не прекратится
07.12.2022 10:30 Раиса Вовк

Блинкен: Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе не прекратится

Демократы и республиканцы сохраняют в Конгрессе достаточно мощную двухпартийную позицию в поддержку Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. 

"Отличительной чертой наших сегодняшних усилий в поддержку Украины является очень сильная двухпартийная поддержка. Не вижу признаков того, что эта поддержка могла бы прекратиться", - отметил дипломат.

В то же время Блинкен указал, что для нынешней администрации остается важным поддерживать коммуникацию с американским народом по внешнеполитическим вопросам, в частности через избранных членов Конгресса.

"Никакие усилия во внешней политике не могут эффективно поддерживаться без информированного согласия американского народа", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что США хотят справедливого мира в Украине, а не паузы для президента РФ Владимира Путина.

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