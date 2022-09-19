Новости » Политика
Беннет - не премьер, Ямины нет, крепость в Раанане стоит на прежнем месте
19.09.2022 07:34 Аркадий Бочаровский

Беннет - не премьер, Ямины нет, крепость в Раанане стоит на прежнем месте


13-й канал израильского ТВ опубликовал материал о “крепости” построенной посреди жилого квартала в Раанане для бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

Несмотря на то, что комплекс строений возле виллы Беннета, должен был быть демонтирован - все осталось на прежнем месте.

Офис премьер-министра “не готов” демонтировать строения, построенные вопреки законам, и не готов получить на это разрешение задним числом. Если они это сделают - признают себя преступниками, потому что никто никогда  такого не санкционирует. Результат - соседи Беннета оказались заложниками этой безумной реальности.

Мэр Раананы Хаим Бройде говорит: “Я сделал все, что можно. Мы решили подать иск против офиса премьер-министра. У нас - большая проблема. Нам просто не с кем говорить. Я был готов это все снести - но мне сказали - если уж ты все это снесешь, то ты должен потом все и чинить. И стоимость ремонта - в 4 раза больше стоимости сноса”. 

Единственное, что изменилось за последние недели - автоматические ворота теперь открыты и исчезли бесчисленные охранники в районе виллы Беннета.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы