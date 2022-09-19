



Беннет - не премьер, Ямины нет, крепость в Раанане стоит на прежнем месте



13-й канал израильского ТВ опубликовал материал о “крепости” построенной посреди жилого квартала в Раанане для бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.



Несмотря на то, что комплекс строений возле виллы Беннета, должен был быть демонтирован - все осталось на прежнем месте.



Офис премьер-министра “не готов” демонтировать строения, построенные вопреки законам, и не готов получить на это разрешение задним числом. Если они это сделают - признают себя преступниками, потому что никто никогда такого не санкционирует. Результат - соседи Беннета оказались заложниками этой безумной реальности.



Мэр Раананы Хаим Бройде говорит: “Я сделал все, что можно. Мы решили подать иск против офиса премьер-министра. У нас - большая проблема. Нам просто не с кем говорить. Я был готов это все снести - но мне сказали - если уж ты все это снесешь, то ты должен потом все и чинить. И стоимость ремонта - в 4 раза больше стоимости сноса”.



Единственное, что изменилось за последние недели - автоматические ворота теперь открыты и исчезли бесчисленные охранники в районе виллы Беннета.



