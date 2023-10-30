



Белый дом созывает совещание из-за всплеска антисемитизма в университетах

В понедельник администрация Байдена созывает встречу с еврейскими лидерами по поводу тревожного роста числа сообщений об антисемитизме в студенческих городках из-за войны между Израилем и ХАМАС.



Дуг Эмхофф, который в прошлом году создал целевую группу по борьбе с антисемитизмом вместе с планом администрации Байдена по противодействию антиеврейскому фанатизму, проведет встречу, которая состоится в Министерстве образования.



"Администрация Байдена-Харриса предпринимает многочисленные меры по борьбе с тревожным ростом числа сообщений об антисемитских инцидентах в школах и студенческих городках после терактов, совершенных ХАМАСом в Израиле 7 октября", - говорится в электронном письме представителя Белого дома, направленном в адрес Jewish Telegraphic Agency.



