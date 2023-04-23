



Белорусские военные завершили учения по тактическим ядерным ракетным комплексам

Подразделения Белоруссии в субботу вернулись домой из России после учений по применению оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" для пуска ядерного оружия, сообщило белорусское оборонное ведомство .



Это заявление было сделано ровно через четыре недели после того, как Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.



В начале февраля Беларусь заявила, что ее вооруженные силы находятся в автономном управлении мобильными управляемыми ракетными комплексами "Искандер", которые уже были предоставлены Россией.



Но когда 4 апреля подразделения были отправлены в Россию для дополнительной подготовки, Минск дал понять, что их занятия будут включать изучение "обслуживания и использования тактических ядерных боеголовок системы ПРО "Искандер".



Россия не назвала четких сроков доставки тактического ядерного оружия в Беларусь, но Путин сказал, что строительство хранилищ должно быть завершено к началу июля.



Это будет первое размещение части ядерного арсенала России за пределами ее границ после распада Советского Союза в 1991 году.



