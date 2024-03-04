



Байден поцеловал Джорджу Мэлони в макушку: видео

Президент США Джо Байден в последнее время дает много забавных информационных поводов. Так на днях, прощаясь с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони после совещания в Овальном кабинете, он по-отечески поцеловал ее в макушку.

