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Байден поцеловал Джорджу Мэлони в макушку: видео
04.03.2024 08:22 MIGnews.com

Байден поцеловал Джорджу Мэлони в макушку: видео

Президент США Джо Байден в последнее время дает много забавных информационных поводов. Так на днях, прощаясь с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони после совещания в Овальном кабинете, он по-отечески поцеловал ее в макушку. 



 

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