Байден поцеловал Джорджу Мэлони в макушку: видео
Президент США Джо Байден в последнее время дает много забавных информационных поводов. Так на днях, прощаясь с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони после совещания в Овальном кабинете, он по-отечески поцеловал ее в макушку.
Новый дипломатический тренд!— L D (@DLebowski_) March 3, 2024
Дней без казусов с Байденом: 0!
На этот раз президент США зачем-то поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони после рабочей встречи в Овальном кабинете. pic.twitter.com/QPaPb3CEX2