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Байден назвал "абсолютно незаконным" арест в РФ журналиста WSJ Гершковича
12.04.2023 09:12 Ирина Демьянова

Байден назвал "абсолютно незаконным" арест в РФ журналиста WSJ Гершковича

Президент США Джо Байден заявил, что арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже, является "абсолютно незаконным", сообщает The Wall Street Journal.

"То, что происходит, является абсолютно незаконно. Мы это объявили", - сказал Байден.

Президент США отметил, что американские дипломаты, несмотря на попытки, до сих пор не смогли встретиться с Гершковичем.

Сообщается, что Байден пообщался с родителями журналиста, заверив их, что Штаты работают над освобождением их сына из российской тюрьмы.

Семья Гершковича заявила, что ценит слова Байдена, что "правительство США делает все от него зависящее, чтобы как можно скорее вернуть его домой", пишет WSJ.
 

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