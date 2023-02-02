



Бахарав-Миара: Реформа даст правительству "неограниченную власть"

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара опубликовала 112-страничное заключение, в котором она заявила, что предложенные правительством судебные реформы нанесут "серьезный ущерб системе сдержек и противовесов" между тремя ветвями власти.



Бахарав-Миара представила свою позицию министру юстиции Яриву Левину и Конституционной комиссии Кнессета, сообщает "Аруц Шева".



"Каждая из предлагаемых реформ, а уж тем более их совокупность, приведет к серьезному ущербу системе сдержек и противовесов между властями. Принятие предлагаемой реформы приведет к режимной структуре, в которой исполнительная и законодательная власти обладают широкими и практически неограниченными полномочиями, в которых нет встроенного ответа на возможное опасение злоупотребления законодательством или Основными законами с целью обхода судебного контроля, или нанесет ущерб центральным характеристикам государства как еврейского и демократического", - написала юридический советник.



Она также заявила, что считает, что реформа нанесет ущерб демократии.



"Решительные изменения режима, касающиеся центральных демократических характеристик государства, должны осуществляться в сбалансированном и упорядоченном процессе, чтобы сформулировать сбалансированную и всеобъемлющую формулировку, при консультации со всеми соответствующими сторонами", - считает Гали Бахарав Миара.