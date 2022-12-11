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Австрийский журнал Profil назвал Зеленского "Человеком года"
11.12.2022 16:54 Ольга Белозерова

Австрийский журнал Profil назвал Зеленского "Человеком года"

Австрийский информационно-политический журнал Profil назвал президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года".

В статье под названием "Владимир Зеленский: Человек, всколыхнувший свободный мир" говорится, что президент Украины воспринимается в мире "не только как представитель Украины, которая подвергается нападению со стороны России, но и как человек Запада".

Издание пишет: "Каждый, кто считает себя частью Запада в мыслях, идеологически и в реальности - а это касается как Австрийской Республики, так и журнала новостей Profil - приходит к неизбежному выводу: Зеленский - это наш человек".

Журнал отмечает, что Зеленский не покинул страну после вторжения российских войск и решил не сдаваться, отдав приказ армии сражаться.

"Этим храбрым поступком он заслуживает уважения", - пишет Profil.

 

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