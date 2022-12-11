Австрийский журнал Profil назвал Зеленского "Человеком года"
Австрийский информационно-политический журнал Profil назвал президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года".
В статье под названием "Владимир Зеленский: Человек, всколыхнувший свободный мир" говорится, что президент Украины воспринимается в мире "не только как представитель Украины, которая подвергается нападению со стороны России, но и как человек Запада".
Издание пишет: "Каждый, кто считает себя частью Запада в мыслях, идеологически и в реальности - а это касается как Австрийской Республики, так и журнала новостей Profil - приходит к неизбежному выводу: Зеленский - это наш человек".
Журнал отмечает, что Зеленский не покинул страну после вторжения российских войск и решил не сдаваться, отдав приказ армии сражаться.
"Этим храбрым поступком он заслуживает уважения", - пишет Profil.