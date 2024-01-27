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Атаки хуситов: Вашингтон призвал Пекин надавить на Иран
27.01.2024 18:48 Алина Груднева

Атаки хуситов: Вашингтон призвал Пекин надавить на Иран

Вашингтон призвал Пекин оказать давление на Иран, чтобы тот повлиял на хуситов, продолжающих нападения в Красном море.

По данным AFP, такой вопрос был поднят во время встречи советника президента по нацбезопасности США Джейка Салливана с китайским дипломатом Ван И.

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По словам источника, Салливан рассказал о важности того, чтобы Пекин воспользовался своими рычагами воздействия на Иран для прекращения агрессии в Красном море.

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