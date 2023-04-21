Новости » Политика
Армия Судана заявила о согласии на трехдневное перемирие с пятницы
21.04.2023 20:05 Наталья Богинская

Армия Судана заявила о согласии на трехдневное перемирие с пятницы

Армия Судана заявила, что согласилась на трехдневное перемирие, начинающееся в пятницу, чтобы позволить суданскому народу отпраздновать мусульманский праздник Ид аль-Фитр, завершающий священный месяц Рамадан.

“Вооруженные силы надеются, что повстанцы будут соблюдать все требования перемирия и прекратят любые военные действия, которые могут помешать ему”, – говорится в заявлении армии.

Ранее в пятницу военизированные Силы оперативной поддержки RSF, которые почти неделю сражаются с армией по всему Судану, согласились на 72-часовое перемирие.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы