



Армия Судана заявила о согласии на трехдневное перемирие с пятницы

Армия Судана заявила, что согласилась на трехдневное перемирие, начинающееся в пятницу, чтобы позволить суданскому народу отпраздновать мусульманский праздник Ид аль-Фитр, завершающий священный месяц Рамадан.



“Вооруженные силы надеются, что повстанцы будут соблюдать все требования перемирия и прекратят любые военные действия, которые могут помешать ему”, – говорится в заявлении армии.



Ранее в пятницу военизированные Силы оперативной поддержки RSF, которые почти неделю сражаются с армией по всему Судану, согласились на 72-часовое перемирие.