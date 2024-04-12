



Аргентина: Иран стоит за нападением на посольство Израиля в 1992 году

Суд в Аргентине постановил, что Иран заказал смертоносное нападение на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году и нападение на еврейский центр Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA) в 1994-м.



Согласно постановлению, теракты совершили боевики ливанской террористической организации "Хезболла" при поддержке и финансировании со стороны Ирана.



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В аргентинском суде объявили Иран террористическим государством. Нападение на AMIA названо самым смертоносным в истории Аргентины "преступлением против человечности".



Еврейская община страны назвала решение суда историческим.