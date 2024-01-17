



Американцам удалось прервать цепочку снабжения хуситов Ираном



По словам западных представителей, после авиаударов США и Великобритании по Йемену, нанесенных на прошлой неделе, Иран пока не поставляет хуситам оружие по морю.



Агентство Bloomberg сообщает об “осторожном оптимизме в отношении того, что военные действия имели определенный успех” в пресечении поставок оружия этой группировке.



По словам источников Bloomberg, удары, по крайней мере временно, перекрыли ключевые каналы поставок из Ирана в Йемен, однако они подчеркнули, что еще слишком рано оценивать их долгосрочное воздействие.



Администрация Байдена стремится возглавить усилия по предотвращению дальнейших атак хуситов в Красное море, балансируя между желанием защитить жизненно важный судоходный маршрут и предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке.





