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Американцам удалось прервать цепочку снабжения хуситов Ираном
17.01.2024 10:11 Аркадий Бочаровский

Американцам удалось прервать цепочку снабжения хуситов Ираном


По словам западных представителей, после авиаударов США и Великобритании по Йемену, нанесенных на прошлой неделе, Иран пока не поставляет хуситам оружие по морю.

Агентство Bloomberg сообщает об  “осторожном оптимизме в отношении того, что военные действия имели определенный успех” в пресечении поставок оружия этой группировке.

По словам источников Bloomberg, удары, по крайней мере временно, перекрыли ключевые каналы поставок из Ирана в Йемен, однако они подчеркнули, что еще слишком рано оценивать их долгосрочное воздействие.

Администрация Байдена стремится возглавить усилия по предотвращению дальнейших атак хуситов в Красное море, балансируя между желанием защитить жизненно важный судоходный маршрут и предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке.


 

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