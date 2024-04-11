



Журналистка MBE уличила Apple в антисемитизме

Ведущая MBE Countdown Рэйчел Райли заявила, что когда пользователь пишет ”Иерусалим” с помощью клавиатуры iPhone, это выводит наверх смайлик с палестинским флагом . По ее словам, ранее он показывал израильский.



Райли сказала, что изменение произошло после недавнего обновления iOS 17.4.1. По ее словам, в большинстве столиц вообще не было смайликов с флагами.



Она написала твит, адресованный официальному аккаунту Apple и Тиму Куку, с просьбой отменить изменение. С тех пор этот твитт просмотрели сотни тысяч раз.

UPDATE:



“Apple told iMore that the company is aware of a predictive emoji bug in the iPhone's keyboard. The company says this is not intentional, and that the issue will be fixed.”



In my opinion a multinational company like Apple would not want to admit publicly that this was… https://t.co/NCb5nzF0vQ — Rachel Riley MBE 💙 (@RachelRileyRR) April 11, 2024

“Демонстрация двойных стандартов в отношении Израиля — это форма антисемитизма, который сам по себе является формой расизма в отношении еврейского народа”, — написала она. “Пожалуйста, объясните, является ли это преднамеренным действием вашей компании или вы не контролируете мошеннических программистов”.Похоже, такое поведение появилось только на iPhone с языком клавиатуры, установленным на местные варианты английского языка для Великобритании, Сингапура и Южной Африки. Например, этого не произошло с теми, у кого включена настройка американского английского языка.Теперь Apple заявила, что ей известно об ошибке в функции прогнозирования смайлов. Такое поведение не было запланировано и будет исправлено.Компания не предоставила никакой информации о том, когда выйдет исправление или какие изменения оно принесет. Также не поступило никакой информации о том, как произошли изменения.Функции интеллектуального ввода текста Apple, частью которых являются смайлы, используют машинное обучение и другие технологии, чтобы угадать, что пользователь хочет напечатать. “Во время набора текста вы увидите варианты слов и фраз, которые вы, скорее всего, наберете в следующий раз, исходя из ваших прошлых разговоров, стиля письма и даже веб-сайтов, которые вы посетили в Safari”, — говорится на страницах поддержки Apple.Таким образом, появляющиеся предложения могут быть персонализированными и автоматически генерироваться на основе того, что набрали люди. Однако Райли предположил, что это изменение было “намеренным действием”, не приводя никаких доказательств.“По моему мнению, такая транснациональная компания, как Apple, не хотела бы публично признавать, что это было преднамеренное действие сотрудника/сотрудников, отсюда и описание “ошибка”, но я надеюсь, что, по крайней мере, внутри компании ответственные за эту ошибку лица больше не будут работать в компании”, написала она в Твиттере.