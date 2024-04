Журналистка MBE уличила Apple в антисемитизме

Ведущая MBE Countdown Рэйчел Райли заявила, что когда пользователь пишет ”Иерусалим” с помощью клавиатуры iPhone, это выводит наверх смайлик с палестинским флагом . По ее словам, ранее он показывал израильский.



Райли сказала, что изменение произошло после недавнего обновления iOS 17.4.1. По ее словам, в большинстве столиц вообще не было смайликов с флагами.



Она написала твит, адресованный официальному аккаунту Apple и Тиму Куку, с просьбой отменить изменение. С тех пор этот твитт просмотрели сотни тысяч раз.

UPDATE:



“Apple told iMore that the company is aware of a predictive emoji bug in the iPhone's keyboard. The company says this is not intentional, and that the issue will be fixed.”



In my opinion a multinational company like Apple would not want to admit publicly that this was… https://t.co/NCb5nzF0vQ