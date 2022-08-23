



Женщина устроила стрельбу в центре Атланты

Полиция в понедельник арестовала подозреваемую женщину в международном аэропорту Атланты после стрельбы, произошедшей в центре города.



Как сообщает Reuters, в результате стрельбы погибли два человека, один был ранен.



В ответ на сообщения о стрельбе полиция обнаружила двух человек в престижном здании кондоминиума в центре Атланты. Один из раненых скончался, второго доставили в больницу.



Находясь в первом месте стрельбы, полиция получила уведомление о стрельбе в другом месте. Там полиция нашла третью жертву, которая позже скончалась в больнице.



Департамент полиции Атланты заявил, что пытается определить, были ли жертвы целью подозреваемой, или пострадали от случайной стрельбы. Первоначальная информация указывала на то, что подозреваемая женщина несет ответственность за оба инцидента, сообщила полиция.